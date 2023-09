VIVARO (PORDENONE) - «Non lo dico perché li conosco, ma perché come la penso io, la pensano anche tutti gli altri residenti di Vivaro: quella del povero Gabriele era veramente la famiglia del Mulino Bianco. Un gruppo unito, sempre insieme, incapace di fare del male. Qui a Vivaro ci conosciamo tutti. Quello che è accaduto l'altro giorno in via del Pozzo ha tolto il sonno all'intero paese».