TREVISO - Imprenditore capace di lanciare software in tutto il mondo. Ma anche globetrotter in moto lungo le piste del deserto, già insegnante di educazione fisica e centravanti della Primavera del Treviso calcio verso la fine degli anni ‘70, tra l’altro dopo un curioso incrocio sullo sfondo di Ca’ Sugana. La vita di Giorgio De Nardi, 62 anni, padre di 4 figlie, candidato sindaco civico sostenuto dal centrosinistra, ha mille sfaccettature. Lo conferma anche il percorso di formazione: dall’Isef a Bologna alla laurea in Marketing and communication alla Iulm di Milano. La svolta fondamentale è arrivata esattamente 35 anni fa. Nel 1988 De Nardi ha scelto di lasciare il proprio lavoro da venditore, dipendente di un’azienda, per lanciarsi in un’avventura in proprio nel settore dell’informatica. È così che ha fondato Aton, azienda con base a Villorba specializzata in software gestionali che conta 220 collaboratori.