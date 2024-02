CADONEGHE (PADOVA) - «La richiesta di rinvio a giudizio segna un punto fermo e di non ritorno di tutta questa incresciosa vicenda, che ho vissuto in prima persona insieme alle migliaia di cittadini multati. A nome del Comune sono pronto a costituirmi parte civile per chiedere i danni». Così il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, commenta la notizia della richiesta, avanzata dalla procura di Padova, di mandare alla sbarra l'ex responsabile operativo della polizia locale, Giampietro Moro, e un agente per il caso autovelox. I due sono accusati di falso in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale e Moro anche di tentata concussione.