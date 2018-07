CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Una nave militare italiana con divieto di sbarco in un porto italiano. Era un paradosso inedito e ha fatto bene Mattarella a chiudere la questione. Anche perché i conflitti tra istituzioni dello Stato sono pericolosi e indeboliscono tutte le parti in causa, a cominciare dallo Stato stesso. Ma qual è la città in cui a ogni incursione della polizia in un campo di migranti inquieti la gente del quartiere non abbia detto: «Era ora. Non se ne poteva più»? Nel suo stesso interesse Salvini farebbe bene a misurare le uscite, ad attenuare il...