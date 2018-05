CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RITRATTONorman Mailer si burlava dei suoi abiti color vaniglia, che il sarto newyorchese Vincent Nicolosi gli confezionava da sempre, e che lui amava abbinare con camicie di seta a righe sottili, dal collo inamidato. Tom Wolfe non si scomponeva alle critiche, e definiva con autoironia neo-pretenzioso il suo modo di presentarsi a passeggio per Madison Avenue. È difficile abituarsi all'idea che quel dandy di altri tempi, autore di capolavori come Il falò delle vanità, ideatore del new journalism e di termini fortunati come radical chic,...