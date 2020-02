L'ANNUNCIO

L'ultima missione impossibile di Tom Cruise sarà a Venezia. L'agente Ethan Hunt calcherà calli e campielli veneziani e il Canal Grande, rincorrendo criminali e sciogliendo misteri. Tutto tra il 24 febbraio e il 13 marzo prossimi. Dopo aver scongiurato la vendita di armi batteriologiche e nucleari in grado di sterminare la popolazione mondiale, Ethan Hunt si imbatterà contro il terrorismo diventando l'emblema delle missioni ad alto rischio. Già in passato, nel 2006, le gesta del celebre agente avevano avuto come palcoscenico l'Italia, e in particolare Roma, con Mission Impossible 3. Ora l'agente speciale della Imf (Impossible mission force) tornerà nel nostro Paese e lo farà dopo il Carnevale veneziano. La laguna è stata scelta di nuovo per le riprese di un ulteriore capitolo della storia che va ad aggiungersi ad altri due opere cinematografiche veneziane passati sgli schermi: The New Pope e Spiderman Far From Home.

LA NUOVA PUNTATA

Ora il nuovo capitolo della saga che si intitolerà Lybra, ennesimo sequel, il settimo episodio con una ventata di sequenze adrenaliniche e mozzafiato. È noto come proprio Tom Cruise non si avvezzo all'uso di comparse nemmeno per le scene più delicate e pericolose. E pare proprio che anche questa nuova pellicola metterà a dura prova i nervi dell'attore e con lui quelli del grande pubblico. E sarà un'estate da brividi per Cruise che sarà sul maxischermo anche con un altro attesissimo seguito: con il secondo capitolo di Top Gun. Non è ancora chiaro se nelle due settimane in cui Cruise sarà a Venezia per girare il film, le riprese riguarderanno solo Mission Impossible 7. Non è escluso, infatti, che approfittando di un luogo suggestivo come la città lagunare si impegni contestualmente ad ipotizzare un altro seguito, prevedendo un'ottava puntata della storia.

Il film sarà ambientato tra Italia, Regno Unito e Ucraina. Secondo indiscrezioni oltre a Venezia, il regista Christopher McQuarrie, ha fatto alcuni sopralluoghi anche a Roma. La data di uscita del settimo capitolo di Mission Impossible è prevista per luglio 2021, mentre per l'ottavo si parla dell'estate 2022. E in attesa delle riprese, è già scattata la caccia all'hotel scelto dal divo di Hollywood. Di sicuro non sarà il Cipriani alla Giudecca, l'albergo preferito da George Clooney, perchè l'edificio rimarrà chiuso fino al 19 marzo prossimo per le ferie stagionali. I riflettori sulla permanenza di Cruise sono puntati quindi su un altro albergo, chissà forse lo sfarzoso Aman, sette stelle sul Canal Grande balzato alle cronache per il matrimonio dello stesso Clooney oppure Gritti, Bauer e Monaco a ridosso di Piazza San Marco. Stando all'ordinanza del Comune di Venezia, saranno tre i luoghi scelti. Il film si snoderà nel sestiere di Cannaregio vicino alla Ca' D'Oro. Poi l'area di campo Santo Stefano e la Basilica della Salute. Infine l'ultima zona per le riprese sarà l'area di San Vio, San Vidal, rio de l'Orso e il Canal Grande nelle vicinanze del Ponte dell'Accademia.

Tomaso Borzomì

