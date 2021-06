Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) adottando provvedimenti in favore delle fusioni tra imprese e decisioni volte a facilitare il passaggio generazionale delle aziende. Nelle riflessioni che seguono intendo tuttavia limitarmi a prendere in esame solo le politiche da adottare in conseguenza dei mutamenti della concorrenza mondiale, resi più veloci dalla pandemia. Anche se non avverrà con la rapidità e le dimensioni che qualcuno prevedeva, è...