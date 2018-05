Porfido e Cristallo di Rocca nell'arte di Ira von Fürstenberg

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Venire a Venezia è come tornare a casa per Ira von Fürstenberg che ora vive a Roma. Qui si è sposata, appena quindicenne, con il principe spagnolo Alfonso di Hohenlohe-Langenburg, e sempre qui, in una villa tra Mestre e Treviso, è vissuta la mamma Clara Agnelli, sorella di Gianni, e ancora abita il fratello Sebastiano. Quindi ieri era a suo agio nelle sale imperiali del Museo Correr dove ha esposto le sue creazioni artistiche nella mostra Objets uniques. Due stanze un tempo di Francesco d'Austria che bene si addicono ad accogliere le opere...