Pausini, un pieno di energia «Quante emozioni qui a Jesolo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONCERTOL'urlo «Laura, Laura» dei cinquemila presenti, seguito da un prolungato rullo di tamburi. E poi un separé in mezzo al palco che si è aperto all'improvviso e dal quale è uscita la divina vestita in un elegante vestito scuro. È iniziata così venerdì sera, al Palazzo del turismo di Jesolo, la prova generale di Fatti Sentire - World Wide Tour 2018, la nuova tournée di Laura Pausini che porterà la cantautrice romagnola in tutto il mondo: da Los Angeles a Bruxelles, passando per Buenos Aires, San Paolo, Barcellona e Madrid. Una...