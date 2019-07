Palio delle zattere a remi sul Brenta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTONella storica piazza San Marco di Valstagna, in Valbrenta, alle porte di Bassano del Grappa, l'orologio della torre scandisce il countdown dell'atteso Palio delle zattere', in programma domenica. La singolare sfida sulle acque del Brenta inserita nel Registro Regionale delle Manifestazioni Storiche, richiama ogni anno in Valbrenta migliaia di persone.Nato su iniziativa della pro loco di Valstagna nel 1987, il Palio delle zattere' viene disputato nel mese di luglio di ogni anno, per ricordare il pauroso brentanon' del 31 luglio 1851,...