Il grande ritorno. Un appuntamento molto atteso dai tantissimi appassionati. Mina (nella foto) torna in radio venerdì 20 novembre con due brani, per lei, inediti Un tempo piccolo e Nel cielo dei bars: il primo chiude Cassiopea mentre il secondo è l'ultima traccia di Orione i due volumi del concept antologico Italian songbook, il nuovo progetto discografico di Mina in uscita il 27 novembre con un omaggio, dunque, a due grandi autori, ricordare non è mai abbastanza: Franco Califano e Fred Buscaglione.

Cassiopea e Orione sono i titoli dei due volumi del concept antologico: all'interno di ciascuno, quindici tracce con l'aggiunta di un brano per Mina inedito Queste le tracklist. «Cassiopea»: «Anche un uomo»; «La lontananza»; «Vento nel vento»; «Caruso»; «Oro/la canzone del sole»; «I Migliori Anni Della Nostra Vita»; «Canzoni stonate»; «Fortissimo»; «Malafemmena»; «Volami nel cuore»; «Con te sarà diverso»; «Compagna di viaggio»; «Volevo scriverti da tanto»; «L'uomo dell'autunno»; «Un tempo piccolo» (inedito).

«Orione»: «Parlami d'amore Mariù»; «Io domani»; «Una lunga storia d'amore»; «L'importante è finire»; «Il cielo in una stanza»; «Che m' importa del mondo»; «Va bene va bene cosi»; «Amara terra mia»; «Ricominciamo»; «Almeno tu nell'universo»; «Portati via»; «Questa canzone»; «La sola ballerina che tu avrai»; «Oggi sono io»; «Nel cielo dei bars» (inedito).

