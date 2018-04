Netflix e i suoi 7,4 milioni di abbonati ora punta sulle produzioni originali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FILMSe ci fosse stato bisogno di conferme, queste sono arrivate al See what's next, l'evento annuale per svelare l'offerta in arrivo, organizzato a Roma da Netflix. L'internet tv punta tutto sulle produzioni originali nel prossimo futuro, intensificando sforzi e investimenti, destinati ad arrivare nel 2018 a quota 8 miliardi. Nella sola area Emea, che comprende Europa, Medio Oriente e Africa, i nuovi progetti, tra film, serie e documentari, sono il doppio rispetto all'anno passato con 100 titoli in lavorazione e 55 già in produzione che...