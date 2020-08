MUSICA

Rush finale per gli spettacoli di Tra ville e giardini 2020, la rassegna del Polesine, che sta chiudendo la XXI edizione con il consueto successo. Per il penultimo appuntamento è in programma un live musicale per gli appassionati di rock elettronico: domenica 23 agosto alle 21.30, nel giardino di Palazzo Rosso a Polesella, Samuel, frontman dei Subsonica, in versione solista, presenterà il suo nuovo Golfo mistico live tour 2020, nato durante il lockdown. Lo spettacolo ha preso vita dalla riflessione sulla condizione degli artisti e sulle restrizioni dei mesi scorsi: Samuel spiega i giorni di quarantena passati nel suo studio di registrazione torinese, il Golfo mistico. È stato un periodo fatto di relazioni ed esperimenti musicali condivisi online con i fan. Samuel Umberto Romano detto Samuel, cantautore, chitarrista, dal 2016 in un percorso solistico parallelo alla vita dei Subsonica, offrirà un percorso derivato dalla sua esperienza legata a sintetizzatori e sequencer, con l'utilizzo di tracce vocali live. Sul palco con Samuel ci saranno Alessandro Bavo, Tozzo e Giulio Piola.

BOSSA NOVA

Chiusura del Festival il 25 agosto alle 21.30 nel Giardino di Villa Dolfin Marchiori di Lendinara con il Sergio Cammariere Trio (Sergio Cammariere, piano e voce; Amedeo Ariano, batteria; Luca Bulgarelli, contrabbasso). Un concerto che alterna i brani più amati dell'artista con le nuove creazioni, frutto di una ricerca musicale in continua evoluzione. Immancabili poi i tributi e gli omaggi ai cantautori che lo hanno ispirato durate la sua carriera. Biglietto intero 15 euro, ridotto over 65 e under 18 12 euro. Prevendita su www.diyticket o in loco dalle 19.30. «Nei primi 10 dei 12 spettacoli in cartellone ha detto il direttore artistico Claudio Ronda la qualità delle proposte, la voglia di partecipazione e gli scenari spettacolari del territorio rodigino hanno dimostrato come lo spettacolo dal vivo è ancora un settore vitale del Paese. Ci sono stati ospiti eccellenti in apprezzate serate di musica, teatro, cabaret: da Alex Britti a Mario Tozzi, da Bobo Rondelli ad Anna Maria Barbera, fino a Maria Antonietta e Salvador Sobral».

Sofia Teresa Bisi

