Music e le stanze di Zurigo

ARTEVi sono artisti che, pur esprimendo un'opera apparentemente leggibile, rivelano solo nello scorrere del tempo, anche dopo la scomparsa, i loro personali riferimenti immaginativi. Come avviene di vedere nella vicenda di Zoran Music' (Gorizia 1909 Venezia 2005) che, tanto per complicare le cose, viene considerato contemporaneamente sloveno di nascita, veneziano per formazione e francese per il lungo periodo trascorso a Parigi. È tra l'altro recente la scoperta di un nuovo gruppo dei terribili disegni della serie Non siamo gli ultimi,...