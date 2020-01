GLI ALTRI APPUNTAMENTI

Il Capodanno cinese, che quest'anno cade domani, e i cui festeggiamenti si prolungano fino all'8 febbraio, Festa delle Lanterne, è ormai diventato un appuntamento importante per Padova, dove significativa è la presenza della comunità cinese, e rappresenta quindi un'occasione per promuovere la reciproca conoscenza e integrazione. L'iniziativa, promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune e curata da Liu Zun June, presidente dell'Associazione Il Filo di Seta, s'inserisce in una cornice di progressivo consolidamento delle relazioni con la Cina, con l'obiettivo di rafforzare i rapporti con istituzioni, operatori economici e turistici.

I festeggiamenti hanno preso il via con l'inaugurazione della mostra di Hong Wu, professore del Dipartimento di Grafica dell'Accademia Centrale di Belle Arti in Cina, dal titolo Poeti vaganti tra gli affreschi. Raffigurazioni dell'oroscopo cinese nella Sala della Gran Guardia. Le opere su carta di riso di Hong Wu rappresentano le dodici figure dello zodiaco cinese su una sorta di grande muraglia (fino al 23 febbraio). Stasera cena della vigilia, un'occasione per assaggiare e imparare a preparare piatti tradizionali cinesi. I festeggiamenti si spostano quindi all'Arcella, alla scuola Briosco, con un doppio appuntamento domani: alle 15 si terrà l'inaugurazione del murale realizzato per l'occasione dallo street artist padovano Tony Gallo; alle 15.30 si festeggerà insieme con canti, danze e sfilata di costumi tradizionali cinesi. La scuola ospiterà anche la chiusura dei festeggiamenti sabato 8 febbraio on la tradizionale festa delle lanterne. Ancora alla scoperta della cultura cinese venerdì 21 febbraio mattina al Porto Astra dove sarà organizzato un incontro con l'attore cinese Shi Yang che presenterà il suo libro Cuore di Seta, in cui racconta la sua avventura in Italia. È invece dedicato alla danza di Dun Huang l'appuntamento di martedì 25 febbraio in sala Carmeli, che ha per protagonista Ye Ran, celebre artista, fondatrice dei primi corsi sulle danze di Dun Huang, dal nome del sito storico, inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco, cui s'ispira.

