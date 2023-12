UDINE - Armato di coltelli, tenta il furto in terapia intensiva. Ha dell'incredibile l'ultima segnalazione arrivata dal Santa Maria della Misericordia di Udine. L'uomo, originario della provincia di Bari e senza fissa dimora, è stato fortunatamente fermato dai carabinieri del Norm dopo che si era introdotto in ospedale e aveva tentato di commettere un furto ai danni di un'infermiera in servizio nel reparto. Quando lo hanno perquisito, al 48enne sono stati trovati addosso due coltelli. Denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria. L'episodio è capitato nelle prime ore di giovedì: il malintenzionato, classe 1975, si è introdotto nell'ospedale e ha raggiunto uno dei reparti di terapia intensiva. Qui ha cercato di portarsi via una borsa di proprietà di un'infermiera che, in quel momento, si trovava in servizio. Ma è stato sorpreso e trattenuto fino all'arrivo dei carabinieri. I militari, dopo aver controllato le sue generalità, lo hanno anche sottoposto a perquisizione. Addosso aveva due coltelli, uno con una lama di 21 centimetri e l'altro con una lama di 16 centimetri. È stato denunciato a piede libero all'autorità giudiziari per due reati: tentato furto e detenzione abusiva di armi.