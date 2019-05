CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RICORDOA chi le chiedeva perchè non si fosse mai sposata rispondeva. Signorina, è vero. Ma non per costrizione. Non fu moglie e neppure madre, ma fu tutto il resto. Sportiva, agonista, maestra, sindacalista, staffetta partigiana, politica di rango, prima donna responsabile di un ministero. Affamata di vita, affamata di democrazia. Tina vagante. Così la definivano gli amici: allergica alle imposizioni. E, volendo, esplosiva. La vita di Tina Anselmi diventa una fiction Rai: la sceneggiatura, tratta dai libri di Anna Vinci, sarà ultimata...