LA SEPARAZIONEVENEZIA Come annunciato poco meno di un mese fa, Comune e Città metropolitana hanno impugnato anche il decreto del presidente della Regione con il quale si indice il referendum consultivo sulla separazione domenica 30 settembre. Un atto dovuto e formale hanno commentato le parti, poiché questo era l'impegno preso di fronte al presidente del Tar affinché questi potesse pronunciarsi entro l'estate. Anche per questo non ci sono commenti di tipo politico.IL NODOL'opposizione al decreto si basa sempre sulla medesima questione: per...