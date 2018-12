CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESPOSIZIONE«Sono meravigliosi, talmente belli che quando li ho visti sono rimasta a bocca aperta». Eppure non è facile riuscire a stupirla, perché lei ai gioielli, quelli lussuosi e raffinati, è abituata in quanto ne è la massima studiosa italiana. Alba Cappellieri, professore ordinario di Design del gioiello al Politecnico di Milano, è un fiume in piena nel descrivere la nuova collezione biennale del Museo del Gioiello di Vicenza. Appena rientrata dagli Stati Uniti racconta nei particolari i trecentodieci pezzi, preziosi ed...