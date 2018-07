«Io, torero della lirica da 50 anni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOC'è chi deve dimostrare il proprio coraggio dentro un'arena. E chi nella vita, quando dall'empireo della fama una terribile malattia rischia di non concedere chance ulteriori. Josè Carreras ha vissuto tutto: la gloria del palcoscenico, l'angoscia del male e la rinascita. Ha sconfitto la leucemia, si è ripreso la sua porzione di successo. E oggi, a 72 anni non ritiene di dire ancora la parola fine. «Sono come i toreri: ogni anno potrebbe essere l'ultimo, ma intanto continuo la mia danza». Il tempo gli ha lasciato in dono...