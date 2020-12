Il 1 Gennaio si festeggia Maria Santissima Madre di Dio, oltre a San Fulgenzio, San Giuseppe Maria Tomasi, e San Vincenzo Maria Strambi. Il detto del giorno è Capodanno nevoso, anno fruttuoso. Il Sole sorge alle 7.28 e tramonta alle 16.39, la Luna tramonta alle 9.24 e sorge alle 18.59. Le buone pratiche verdi del mese consigliano nel terrazzo di casa piante resistenti al freddo (aquilegia, calluna, campanula, ciclamino...), ma anche l'abete natalizio può trovare nuova vita. Seguono consigli, diversificati in caso di luna calante o crescente, per orto, frutteto, giardino e cantina... Già nello scorrere le pagine dedicate al primo mese dell'anno, il Calendario Lunario Barbanera 2021 trasmette l'impressione di una gradita riconciliazione con il mondo della natura. Un classico dei classici del suo genere, dalle innumerevoli imitazioni. Da oggi il Calendario Lunario Barbanera, chiamato comunemente il Barbanera, è in edicola ogni giorno con Il Gazzettino, al costo aggiuntivo di 2,90 euro oltre a quello del giornale. Il Calendario Lunario Barbanera (il nome si riferisce ad un leggendario erudito settecentesco dalla fitta barba nera) rimanda, in chiave assolutamente contemporanea, ai primi suggestivi lunari in foglio. Da due secoli e mezzo la sede editoriale si trova in Umbria, a Spello, in un complesso rurale che conserva l'archivio storico della Fondazione Barbanera 1762: oltre 50 mila documenti antichi, compresa la Collezione di almanacchi Barbanera, accolta nel 2015 dall'UNESCO tra almanacchi, calendari e lunari da tutto il mondo. La filosofia alla base del Barbanera è confermata dall'Orto giardino delle Stagioni, qui coltivato: vi convivono semi e ortaggi rari o in via d'estinzione, frutti di archeologia arborea, fiori ed erbe officinali. «Seguendo il tempo del cielo e della terra - spiegano i membri della Fondazione - e il crescere e il calare della luna, si sperimentano la filosofia e le buone pratiche che vivono nel Barbanera, in una quotidianità che si modula tra orti e prove di stampa, memorie del tempo, attualità e innovazione per un'esistenza a misura d'uomo».

