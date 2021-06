Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROGETTO«Una società senza sogni non ha avvenire. Non importa quante volte si cade, conta il modo in cui ci rialziamo». Gianni Forte, condirettore assieme a Stefano Ricci (ricci/forte) della sezione Teatro della Biennale, introduce così al progetto del 49° Festival del Teatro che dal 2 all'11 luglio riporta protagonisti della scena internazionale a Venezia. E annuncia: «Sarà una Biennale da combattimento», perché dopo il...