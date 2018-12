CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LIBROLa stragrande maggioranza degli americani è convinta che la pizza sia nata a New York, portata da emigranti italiani, certo, ma inventata oltreoceano e non sotto il Vesuvio. Tanto che nel maggio del 1991 la corte municipale di San Francisco, presieduta dal giudice George Coppelas, istituì, a tal proposito, un dibattimento in piena regola. La sentenza finale stabilì una volta per tutte la paternità italiana della pizza, attorno al 100 avanti Cristo con il nome latino di picea, smentendo fra le tante anche la tesi che fosse...