Il gran finale del Campiello alla Fenice La presidente Casellati darà il via alla gara

IL PREMIOTutto è pronto per il cosiddetto rush finale dedicato al Campiello edizione 2019. Il grande appuntamento, organizzato da Confindustria Veneto, prenderà il via questa mattina con l'incontro organizzato al Museo Correr. In questa occasione saranno presentati i romanzi finalisti della competizione letteraria; il premio Opera Prima; quello della Fondazione Campiello e infine si svolgerà la premiazione del Campiello Giovani. Vi sarà anche l'annuncio del vincitore del premio Campiello per San Patrignano. Il clou si raggiungerà in...