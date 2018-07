«Ho la chiave di tutti i musei»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIO«Sono una bambina di fabbrica. Da piccola papà Carlo mi prendeva per mano e mi conduceva in fabbrica la domenica, quando gli impianti erano chiusi: voleva vedere che i banchi fossero giusti per le persone che ci lavoravano. Mio padre era un marinaio sopravvissuto a un campo di concentramento tra la Germania e la Polonia, era stato deportato dopo l'8 settembre del '43. Il nonno faceva cucine economiche, mio papà da studente andava in bottega e aiutava e durante la prigionia gli è servito: faceva la manutenzione delle cucine e...