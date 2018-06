Globo d'oro al veneziano Pino Donaggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Pino Donaggio fa ancora centro. Un nuovo premio. Il Globo d'oro, che aveva già vinto come miglior compositore per il cinema nel 1996 per il film Palermo Milano Solo andata, è infatti andato per quest'anno alla colonna sonora del film Dove non ho mai abitato di Paolo Franchi, scritta dal maestro veneziano, che ha terminato da poco l'ennesima collaborazione con Brian De Palma (un sodalizio storico) per il suo nuovo film Domino. Per Donaggio è l'ennesima soddisfazione, dopo il premio alla carriera ricevuto l'anno scorso al festival di Torino:...