«Con Paranoia Airlines esorcizzo le mie paure»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RAPPEROssessioni, fobie, paranoie. Non è Freud, ma il nuovo disco di Fedez, in uscita venerdì: Paranoia Airlines. Un titolo che sintetizza «come mi sono sentito in questi ultimi anni», e che ha come «fil rouge il principio di autoanalisi ed esorcismo delle mie paure» (Una delle quali, Sanremo: «Mi fa tremendamente paura cantare in tv»). L'album, lo dice lui stesso, «al primo ascolto può risultare cupo, è un lavoro molto introspettivo. Per me è stato terapeutico. Una volta finito mi sono sentito molto più consapevole e ho capito...