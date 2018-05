Casellati: «Una mostra che è ponte ideale tra realtà e cultura»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAIl nuovo governo non si è ancora formato, quello uscente non ha più legittimazione popolare. Le contingenze della storia hanno voluto che quest'anno la Biennale Architettura capitasse in un limbo istituzionale: per la prima volta all'inaugurazione non c'era alcun ministro dei Beni Culturali a rappresentare Palazzo Chigi. È toccato così a Maria Elisabetta Alberti Casellati, nella sua veste di presidente del Senato (e nel suo tailleur-pantalone sabbia con sandali-zeppa marrone), impersonare lo Stato nella laguna che le ha regalato...