Il Covid non ferma il Festival Hemingway, il Nobel nella laguna di Caorle e il Premio Giornalistico Papa Ernest Hemingway. Sta per alzarsi il sipario sulla sesta edizione del festival dedicato allo scrittore americano, organizzato dalla Vitale Onlus, con la collaborazione del Comune di Caorle e di Caorlespiaggia. Si tratta di un viaggio alla scoperta della figura di Hemingway, per lunghi anni ospite nella laguna di Caorle, un paradiso da lui descritto nel libro Di là del fiume e tra gli alberi. Questo viaggio, che inizierà lunedì 20 luglio e proseguirà fino a domenica 26, non percorrerà solamente i sentieri letterari e storici tracciati da Hemingway perchè dedicherà anche ampio spazio ai principali fatti di attualità. La rassegna culturale curata da Roberto Vitale, presidente della Vitale Onlus, da sei anni a questa parte trasforma Caorle in una grande agorà dove si incontrano e confrontano personalità di spicco in campo politico, giornalistico ed artistico.

Quest'anno, e non poteva essere altrimenti, la pandemia da Covid sarà al centro dei numerosi dibattiti. Si parlerà però di tantissimi altri argomenti di respiro internazionale a cominciare dalle relazioni Italia-Cina, dal 75° anniversario dell'Onu e dal diritto al voto delle donne in Italia. Altri temi che affronteranno gli ospiti della rassegna saranno il nuovo scacchiere geopolitico in Africa e Medioriente, le elezioni presidenziali Usa, i cambiamenti climatici e il 40° anniversario della strage di Bologna. «L'entusiasmo e la speranza hanno avuto la meglio sulla paura ha commentato Roberto Vitale che è anche direttore artistico del festival dedicato ad Hemingway - È stata una sfida, ma il festival andrà in scena seppur con le misure Covid. Ho sempre pensato che il Premio Papa 2020 si sarebbe fatto, anche quando sembrava impossibile, perché sentire i racconti dell'attualità dalla viva voce dei protagonisti senza il filtro del collegamento on-line crea empatia ed emozioni che, a maggior ragione dopo il lockdown, le persone devono vivere.

Tra gli ospiti annunciati Maurizio Belpietro, direttore di Panorama e La Verità, che presenterà, moderato dal direttore del Il Gazzettino Roberto Papetti, il suo ultimo libro Giuseppe Conte il trasformista, la vincitrice del Premio Neri Pozza Ilaria Rossetti, la giornalista del Tg2 Maria Novella Rossi, lo storico Filippo Boni, l'imam siriano Nader Akkad, i giornalisti Paolo Brinis di TgCom 24 e Daniele Bellocchio vincitore del Premio Luchetta. Parteciperanno anche Toni Capuozzo, Fausto Biloslavo, Floriana Bulfon, Collen Barry. Da Londra giungerà a Caorle Mauro Giacca, scienziato, che accenderà i riflettori sulla ricerca del vaccino per il Covid 19. Si parlerà anche di Cefalonia con l'ultimo sopravvissuto Bruno Bertoldi e del caso Giulio Regeni insieme ai genitori del ricercatore. Abbinato alla rassegna il Premio Giornalistico Papa Hemingway (patrocinio Fnsi, Ordine dei giornalisti del Veneto e Regione Veneto, media partnership Ansa e Il Gazzettino) riservato ai giornalisti under 30. I finalisti del Premio Papa 2020 sono Pasquale Ancona, 25 anni, di Milano, Mattia Giusto, 25 anni, di Roma e Natalie Sclippa, 21 anni, Trieste.

Riccardo Coppo

