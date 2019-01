Brizzi, archiviate le accuse di molestie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOL'incubo è finito. Fausto Brizzi è ufficialmente, definitivamente innocente. Sono state archiviate le accuse di molestie sessuali a carico del regista: lo ha decretato il gip di Roma, Alessandro Arturi, «rigettando l'opposizione delle persone offese». Già la Procura, nell'agosto scorso, aveva chiesto l'archiviazione ritenendo infondate le denunce presentate da tre ragazze per episodi risalenti rispettivamente al 2014, 2015 e 2017. Gli inquirenti non avevano riscontrato profili di natura penale anche in due casi risalenti ad alcuni...