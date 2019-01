Borseggiatrici fermate a San Marco Avevano derubato una turista belga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ALLARME FURTIVENEZIA L'hanno vista mentre metteva le mani nello zainetto di una donna, rubandole il portafoglio per poi tentare di scomparire nella folla, senza farsi notare. Ma lei e una sua amica, entrambe bulgare, diciottenni e incinte, non avevano fatto i conti con gli occhi vigili dei Cittadini Non Distratti, che hanno notato l'operazione delle due donne, sotto l'orologio di Piazza San Marco. Vittima del tentativo di borseggio, una donna belga di Liegi che era arrivata a Venezia assieme alla figlia per trascorrere qualche giorno di...