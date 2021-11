Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Affrontare i film di Paolo Sorrentino è come correre sempre in una doppia, opposta direzione: da un lato non si può certo non riconoscerne il talento, la capacità di mettere in scena storie e situazioni costruendo in modo autoriale una complessità architettonica popolare, attraendo quindi lo spettatore più esigente e, al tempo stesso, quello più contentabile; ma non si può nemmeno sorvolare su un'esuberanza incontenibile, che lo porta a...