A Venezia sbarca Slow Food

IL CIBOTorna anche quest'anno lo Slow Food Day, la giornata dedicata a celebrare i principi fondativi dell'associazione nata 32 anni fa da Carlo Petrini: 1. Sostenere i prodotti locali e i produttori che con passione li rendono disponibili per le nostre tavole; 2. Promuovere l'educazione al cibo secondo la stagionalità dei prodotti, per favorire la biodiversità; 3. Combattere lo spreco alimentare; 4. Sviluppare una più equa distribuzione delle ricchezze che la terra ci offre.Anche la condotta Slow Food di Venezia, come sempre, sarà in...