La V Commissione del Consiglio regionale ha accolto a maggioranza il Capo V (disposizioni per cultura e sport) del disegno di legge multisettoriale 93 presentato dall'assessore regionale Tiziana Gibelli. Relatore per la I Commissione, che coordinerà la stesura del testo finale, sarà il presidente della V, Diego Bernardis (Lega). Gibelli ha spiegato che l'articolo 24 autorizza l'Amministrazione regionale ad avvalersi del Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni in un'ottica di semplificazione, riduzione degli oneri amministrativi e accelerazione dei tempi di risposta. L'accesso al Registro da un lato consentirà di ridurre la mole di dati che vengono chiesti agli interlocutori, che li forniranno una sola volta con conseguente risparmio di risorse, e dall'altro consentirà alla Regione di ridurre i tempi del procedimento amministrativo a tutto vantaggio dell'utenza.Con l'articolo 25 si interviene sulla legge regionale 16/2014 in materia di attività culturali, disciplinando i possibili beneficiari degli interventi previsti dalla legge stessa e rinviando ai regolamenti e avvisi pubblici le esclusioni di beneficiari destinatari di altre tipologie di finanziamento. Una modifica che ha sollevato richieste di specifiche da parte di Franco Iacop del Pd, che l'ha definita un cambiamento di filosofia, non una mera semplificazione. Con l'articolo 26 si demanda alla Giunta regionale il riparto delle risorse per il credito d'imposta tra i progetti ammissibili a finanziamento, concernenti la promozione e l'organizzazione di attività culturali e quelli per la valorizzazione del patrimonio culturale. Le modifiche introdotte con l'articolo 27 alla legge regionale 24/2019 (legge di stabilità 2020) sono necessarie in quanto oggi si prevede che una quota, pari alla metà dello stanziamento previsto per il finanziamento degli Ecomusei, venga ripartita tenendo conto dei programmi di attività previsti per l'anno in corso. A fronte dell'emergenza Covid-19, si prevede di continuare ad assicurare agli Ecomusei un contributo in linea con quelli precedenti, anticipandolo per intero contributo.Confermati i contributi alla Rugby Union Fvg, per la manutenzione straordinaria del Rugby Stadium Gerli di proprietà del Comune di Udine e al Comune di Ronchis per opere di impiantistica sportiva.

