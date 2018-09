Zaia: «Il numero chiuso va tolto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(mf) «La programmazione universitaria ha fallito. Il numero chiuso va tolto. Ripeto: va tolto». Il governatore Luca Zaia non usa mezzi termini davanti alla richiesta d'aiuto che l'Usl della Marca ha lanciato alla Camera di Commercio per individuare medici dell'est Europa disposti a venire a lavorare negli ospedali trevigiani. «Avevo messo in guardia tutti in anni non sospetti. Dicevo che ci saremmo trovato senza medici, che avremmo fatto la fine della Gran Bretagna che fa leggere i suoi referti in India per via telematica, che avremmo...