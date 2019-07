«Verifiche in corso, potrebbe non essere finita qui»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SINDACOPIEVE DI SOLIGO Le prime avvisaglie, lo sconcerto, il non sapere che strada dare a questa storia, il capire come intervenire senza aggiungere turbamento a turbamento. Mesi difficili per la comunità di Pieve di Soligo, che è intervenuta con l'imperativo di tutelare prima di tutto i bambini. Hanno collaborato tutti in silenzio: il sindaco, gli uffici, gli assistenti sociali e le maestre. Sicuri che per fermare la spirale di violenza ci volessero anzitutto le prove. Tocca oggi al sindaco Stefano Soldan arginare la bomba. «Si tratta...