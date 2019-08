Telecamere e fototrappole contro i furbetti del Cerd

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CONTROMISURATREVISO Telecamere e fototrappole per mettere un po' d'ordine nell'area del Cerd in zona dogana. Non passa giorno senza che le pattuglie della polizia locale vengano chiamate per tenere a bada il drappello di persone, in maggioranza stranieri ma anche italiani a caccia di qualche buon affare, che gira attorno a chi vuole smaltire i proprio rifiuti ingombranti. La scena è sempre la solita: chi è in attesa di entrare nel Cerd viene avvicinato da qualcuno che gli propone di prendersi tutto facendogli anche risparmiare la fila. Le...