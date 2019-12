Sorpasso azzardato: si schianta contro 5 vetture

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CROCETTAAzzarda un sorpasso, si schianta su un'auto e ne sfascia altre cinque parcheggiate. Un'intera famiglia finisce in ospedale: mamma, papà e figlia sedicenne che hanno riportato ferite e contusioni in diverse parti del corpo. Nessuno di loro è in pericolo di vita. L'incidente si è verificato nella notte tra sabato e domenica in via Erizzo, all'altezza della farmacia. Tutta la famiglia aveva trascorso la serata in un locale con cucina orientale della zona. Dopo la mezzanotte C.L. si era messo alla guida della sua Bmw. Con lui si trovava...