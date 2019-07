«Serve più verde»: il Comune regala gli alberi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITÀTREVISO Un albero a ogni cittadino che ne farà richiesta. La giunta vara un nuovo progetto per sensibilizzare la cittadinanza alla cura del verde. E il sindaco Mario Conte ne approfitta per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: «Gli alberi li regaleremo - annuncia - così magari, qualcuno sempre pronto a commentare e criticare su Facebook quando si parla di manutenzione degli alberi, può venire in Comune, prenderne uno e piantarlo nel proprio giardino passando dalle parole ai fatti». COME FUNZIONAAl netto della leggera nota...