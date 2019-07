«Quegli alunni impauriti, i lividi e la fatica a respirare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESPOSTOPIEVE DI SOLIGO Rafsan (il nome è di fantasia per non rendere identificabile la vittima) ha 9 anni e frequenta la terza elementare a Pieve di Soligo. A scuola lo avevano conosciuto come un bimbo allegro, curioso, con un carattere solare. Ad un certo punto però le maestre lo hanno visto cambiare: Rafsan diventa cupo, lamenta dolori al petto, spesso ha difficoltà respiratorie ma soprattutto le sue gambe sono coperte di lividi. Di quei segni e della sua sofferenza i genitori non dicono nulla alle insegnanti che cercano chiarimenti. Ma...