Plauso agli agenti delle volanti: «Hanno rischiato la vita»

L'ELOGIOTREVISO Se la sono cavata con un colpo di frusta e una contusione alla spalla, per una prognosi di una decina di giorni. Ma, di fatto, gli agenti messisi alle calcagna dell'auto in fuga in viale Luzzatti e speronati dai malviventi, hanno rischiato la vita. E lo hanno fatto per assicurare alla giustizia dei soggetti sospettati di reati predatori, quelli che più mettono in allarme, nella Marca, i cittadini. Questo non può passare come un gesto dovuto. Non a caso, quando si saranno rimessi, gli agenti F.A., 35 anni, ed M.P. di 28,...