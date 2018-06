Pelloni: «La sconfitta? Dovevamo comunicare meglio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTATREVISO Nella disfatta del centrodestra lui è il consigliere più votato nel Pd. Stefano Pelloni, deluso dalla bocciatura dell'amministrazione Manildo, si gode però le sue 357 preferenze.«Ho preso gli stessi voti di cinque anni fa con il Pd che, onestamente, è andato peggio e prende circa l'otto per cento in meno. Il tutto in un quartiere difficile per il centrosinistra come San Zeno. Questo per me è però una grande responsabilità. Dall'altro lato sono contento nonostante tutto per il Partito Democratico. Dai risultati...