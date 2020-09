IL CORSO

TREVISO Dopo un periodo di prova e un apposito corso di specializzazione, quindici agenti della polizia locale cittadina sono da ieri abilitati a eseguire i pattugliamenti in mountain bike. Facilità di movimento in caso di traffico intenso, maggiore efficacia nei monitoraggi e pedinamenti, oltre a un occhio di riguardo per l'ambiente. Queste le principali motivazioni che hanno spinto ad adottare le biciclette come mezzo alternativo per i vigili urbani, che utilizzeranno mezzi tradizionali ma anche elettrici. I pattugliamenti su due ruote saranno svolti tanto in centro storico quanto nei quartieri, ma anche nelle aree verdi pubbliche e alla Restera. «I test svolti negli ultimi mesi hanno dato ottimi risultati ha commentato il comandante Andrea Gallo, per questo abbiamo deciso di investire nella formazione apposita del personale». Quindici agenti hanno seguito e superato il corso abilitante dell'Accademia italiana pattuglia in bicicletta, acquisendo le specifiche competenze per svolgere i servizi anche in situazioni di emergenza come pattugliamenti, inseguimenti, superamento di ostacoli particolari e uso delle armi in bicicletta.

Sds

