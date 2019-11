Marijuana nell'ombrello arrestato un nigeriano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONTROLLOTREVISO Un 25enne arrestato e un coetaneo denunciato: questo il bilancio di un controllo antidroga svolto, nel primissimo pomeriggio di mercoledì, dalle volanti della polizia nella zona di via Fiumicelli a Treviso. Poco dopo le 13 gli agenti avevano fermato, identificato e controllato cinque ragazzi stranieri che da tempo bazzicavano nella zona, con un atteggiamento che gli agenti hanno subito giudicato come sospetto: vedendo le volanti, i giovani hanno provato a salire in sella alle loro biciclette per cercare di dileguarsi, ma...