Mancano 200 collaboratori scolastici

Mancano più di 200 bidelli nelle scuole trevigiane. Lo hanno reso noto nei giorni scorsi i sindacati della scuola, secondo i quali non ci sono abbastanza collaboratori scolastici per garantire appieno la sicurezza sugli alunni che escono dalle aule degli istituti della Marca. E l'ufficio scolastico provinciale ha confermato le difficoltà. «Con le ultime immissioni abbiamo esaurito le graduatorie. Il vero problema riguarda le supplenze: non si trova personale per sostituire i collaboratori scolastici in modo temporaneo spiega la dirigente,...