Maggioranza in agitazione per Appiani e piazza Borsa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOTREVISO «Il Piano Interventi è da rifare». La richiesta è arrivata lunedì sera dopo una riunione tra consiglieri di maggioranza ed è stata presentata al sindaco Mario Conte e all'assessore Linda Tassinari. Le liste che sostengono la giunta, ma anche la stessa amministrazione, non sentono come proprio il piano approvato di recente, fonte di innumerevoli discussioni. Viene giudicato più che altro un'eredità lasciata dalla Giunta Manildo, arrivata a un passo dall'approvazione prima di dover lasciare Ca' Sugana per via della...