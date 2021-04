Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CHIAMATATREVISO «In questa situazione di emergenza non potevamo non dare una mano. Tutti devono fare la propria parte. Noi abbiamo risposto non appena ci è stata data l'opportunità, in seguito all'accordo tra lo Stato e le Regioni. Nella Marca siamo partiti subito». A parlare è Giacomo Fassina, 30 anni, medico di Treviso. È uno dei 130 specializzandi delle università reclutati dall'Usl - lui all'ultimo anno di Medicina legale - che...