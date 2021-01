IL RICHIAMO

TREVISO Entro la prossima settimana il personale di tutti gli ospedali trevigiani sarà immunizzato contro il coronavirus. Sono in tutto 6mila persone, senza contare i servizi territoriali. Al Ca' Foncello ci sono già 1.020 operatori della sanità che hanno effettuato il richiamo del vaccino anti-Covid. E oggi si salirà a quasi 2mila. Ieri, nello specifico, sono stati eseguiti oltre 900 richiami tra il personale dell'ospedale di Treviso che aveva ricevuto la prima iniezione del siero Pfizer all'inizio di gennaio. Questa mattina si replicherà con altri mille richiami. E si continuerà nei prossimi giorni. Da domani, di seguito, si comincerà con le seconde dosi negli ospedali di Montebelluna e Vittorio Veneto. Entro la fine della prossima settimana, poi, si chiuderà il cerchio negli ospedali di Conegliano, Castelfranco e Oderzo.

Sul tavolo, però, c'è sempre l'ipotesi di far in parte slittare i richiami da 21 a 28 giorni (si può arrivare fino a 40) per recuperare tempo e accumulare più dosi. Al momento le forniture di Pfizer restano tagliate: arrivano 3.500 dosi a settimana al posto delle oltre 7mila inizialmente previste. E Moderna fino ad ora ha consegnato solo 1.300 dosi (650 usate nelle case di risposo e altrettante già accantonate per i relativi richiami). Proprio in attesa di capire quante dosi consegnerà martedì la Pfizer, l'Usl sta rivendo i piani generali.

Il Vaccination day per medici e infermieri del territorio che era stato messo in calendario per la giornata di ieri (saltato a causa della carenza di vaccini) dovrebbe essere riprogrammato per il fine settimana del 13 e 14 febbraio. E sarà allargato. L'obiettivo è convocare oltre 7mila persone: oltre a medici, dentisti e infermieri liberi professionisti, anche forze dell'ordine, volontari, donatori di sangue e così via. Allo stesso tempo si sta mettendo a punto l'apertura della vaccinazione anti-Covid alla popolazione, partendo dai 38mila cittadini con più di 80 anni. Ad oggi l'idea è di cominciare nella settimana tra il 10 e il 15 febbraio. (m.f.)

