IL CASOTREVISO «I nostri ambulatori continuano a vaccinare i ragazzi con meno di 16 anni soggetti all'obbligo. Ormai, comunque, l'anno scolastico è finito. Al momento nessuno rischia più di essere sospeso. Faremo il punto verso la fine di agosto e l'inizio di settembre, in vista della ripresa delle lezioni. Dal prossimo anno scolastico potranno entrare nei nidi e negli asili solo i bambini in regola con l'obbligo vaccinale. A meno che nel frattempo non cambino la legge. Dovesse andare così, non si porrebbe più il problema». Francesco...