Giornata dello Sport, divieti e deviazioni fra piazza del Grano e Burchiellati

La Giornata dello Sport in programma il 7 e 8 settembre 2019, con una serie di eventi in varie piazze e vie della città comporterà anche una serie di limitazioni nella viabilità cittadina. Per questo il comandante della polizia locale Andrea Gallo ha firmato un'ordinanza che prevede il divieto di sosta con rimozione coatta dalle 14 di sabato 7 settembre alle 20 del giorno dopo su una serie di strade: viale Burchiellati, piazzale Burchiellati, Borgo Mazzini, piazza Matteotti, viale Terza armata, viale Nino Bixio (dalla curva dello stadio a...